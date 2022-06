Offerta da 3 milioni l’anno, accordo vicino: Romagnoli firma con la nuova squadra

Tra il mercato in entrata e quello in uscita, sono giorni caldi in casa Milan, dove si lavora per formare una rosa sempre più solida in vista della prossima stagione.

In difesa i nomi accostati alla squadra nell’ultimo periodo sono quelli di Bremer del Torino e Botman del Lille; per il brasiliano i rossoneri devono battere una forte concorrenza, tra cui quella dell’Inter, mentre con l’olandese si è gia trovato un accordo, anche se tra i due club resta distanza sulle cifre del trasferimento.

ROMAGNOLI AI SALUTI

Restando sempre in tema retroguardia, un giocatore ormai da tempo considerato fuori dal progetto tecnico del Milan è Alessio Romagnoli.

Romagnoli Milan Calciomercato

Approdato in rossonero nell’estate del 2015, il difensore lascerà Milano a zero per cominciare una nuova avventura, molto probabilmente alla Lazio.

LE ULTIME

Stando a quanto riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, dopo la prima offerta da 2,5 milioni di euro a stagione, i biancocelesti ne hanno proposti 3 a Romagnoli, soddisfando di fatto le sue richieste economiche pur di potarlo nella Capitale.

Come scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, inoltre, l’affare dovrebbe di fatto chiudersi a 3,2 milioni più bonus.

Il difensore, intanto, ha anche detto di no alle avances di un club inglese.

#Romagnoli ha detto no a un club inglese, ha scelto la #Lazio (una pista da settembre), ma si chiude a 3,2 più bonus non a 2,8. Questa la richiesta, serve ancora pazienza. E una soluzione per #Acerbi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 19, 2022

Gabriella Ricci