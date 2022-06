Sei qui: Home » Copertina » Offerta ufficiale del PSG per Renato Sanches: la situazione

Si fa sempre più complicata la pista che porta a Renato Sanches. Stando a quanto riporta La Repubblica infatti il PSG in queste ore ha formulato la prima offerta ufficiale per il centrocampista portoghese del Lille.

Come riporta il quotidiano, l‘offerta è di 25 milioni di euro, una cifra decisamente più alta di quanto offerto dal Milan (ovvero circa 15 milioni di euro).

Il club parigino ora è in netta pole position per il campione d’Europa con il Portogallo nel 2016 e aspetta una risposta prima dal Lille e poi dallo stesso giocatore.

Renato Sanches PSG

I rossoneri hanno come punto di forza l’accordo con il talento ex Bayern Monaco, ma il Lille potrebbe accettare l’offerta dei campioni di Francia, mettendo in seria discussione una trattativa che qualche settimana fa sembrava ormai conclusa a favore del club rossonero.

Nel frattempo Maldini e Massara studiano delle alternative nel caso in cui dovesse sfumare Renato Sanches, con Enzo Fernandez che attualmente è la pista più percorribile.