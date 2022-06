Operato al cuore, paura per l’ex Milan

Paura per l’ex rossonero Alex: il difensore brasiliano è infatti stato costretto ad operarsi a causa di alcuni problemi cardiaci come dichiarato in seguito da lui stesso. Una volta diffusasi in Brasile la notizia, molti hanno subito pensato che la sua vita fosse appesa ad un filo, ma in realtà il peggio sembra essere ormai passato.

A non destare preoccupazione ai tifosi di Santos, Milan, Chelsea, Psg e Psv Eindhoven è stato lo stesso calciatore che tramite i canali ufficiali proprio del Santos ha dichiarato:

“Sono qui per dire che non ho avuto un infarto. Ho riscontrato un problema qualche giorno fa e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l’unità di terapia intensiva, rimarrò in ospedale per altri sei giorni“.

Dichiarazioni rassicuranti le sue che in rossonero ha giocato 46 partite ufficiali dal 2014 al 2016 prima di appendere gli scarpini al chiodo. Uno dei suoi moneti chiave con la maglia del Diavolo fu il noto gol di testa nel derby contro l’Inter.