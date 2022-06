Origi day, iniziate le visite mediche dell’attaccante: gli aggiornamenti

Mancano le ultime ore, poi Divock Origi sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore ha appena cominciato le visite mediche di rito e durante il pomeriggio prenderà l’idoneità sportiva e firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2026.

L’attaccante belga, arriva dal Liverpool a parametro zero e percepirà uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti a stagione. Quest’anno, per Origi, numeri non troppo esaltanti: 6 gol e 4 assist in 18 presenze, tenendo conto di tutte le competizioni.

Origi Milan Liverpool

L’attaccante belga, quindi, lascia il Liverpool dopo 8 anni, in cui ha messo a segno 41 gol e fornito 18 assist in 175 presenze totali. Nella testa dei sostenitori rossoneri, risuonano ancora le parole di Jurgen Klopp sul belga: “Una leggenda, dovrebbero scriverci un libro”.

I reds lo acquistarono nell’estate del 2014 dal Lille per una cifra poco superiore ai 12.5 milioni di euro. Il belga, ha avuto anche una parentesi con la maglia del Wolfsburg nel 2017-18 con 7 gol e 3 assist in 37 presenze. L’attaccante di Oostende, adesso, è sempre più rossonero.

Vittorio Assenza