Notizia in diretta su Origi: svelata la data delle visite mediche

Dopo settimane di stallo, sta per iniziare ufficialmente il mercato del Milan. Il primo colpo, come annunciato ormai un mese fa, sarà quello di Divock Origi, in arrivo dal Liverpool a parametro zero.

Negli scorsi giorni l’attaccante si è sottoposto ad alcune terapie, in attesa che si definisse meglio l’assetto societario rossonero dopo il cambio di proprietà. Ma adesso è tutto pronto per il suo arrivo a Milano.

Origi Milan Liverpool

Come svelato da Gianluca Di Marzio in diretta a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il belga sbarcherà in Italia lunedì prossimo, mentre le visite mediche sono previste per il giorno successivo, martedì.

Dopodiché, Origi firmerà un contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi tre anni, con uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro netti all’anno. Il Milan si prepara dunque ad accogliere il suo nuovo attaccante, che ha lasciato Liverpool tra gli applausi dei tifosi dopo le tante gioie regalate al popolo dei Reds.

Quelle stesse gioie che, un giorno, il Milan si augura di tornare a vivere.