Accostato anche al Milan, Pablo Marì può finire a un altro club di Serie A

Sarà una lunga estate per i tifosi rossoneri, di sentimenti contrastanti. Da un lato la gioia per aver festeggiato lo Scudetto numero 19 e dall’altro la consapevolezza che servirà operare bene sul mercato per confermarsi. Il Milan, inoltre, ha visto sfumare proprio nelle ultime ore un colpo programmato da tempo: Sven Botman, classe 2000 del Lille, che andrà al Newcastle.

Il difensore olandese era una priorità per la dirigenza, proprio perché da tempo è nota la volontà di Maldini di operare in quella zona del campo. Tra i nomi accostati al Milan c’era anche Pablo Marì, difensore spagnolo dell’Arsenal, reduce da un’annata in prestito all’Udinese.

Marì Milan Mercato

Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, il Verona avrebbe puntato fortemente Pablo Marì. Ciò è dovuto all’arrivo sulla panchina degli scaligeri di Gabriele Cioffi, il quale ha allenato lo spagnolo a Udine nella scorsa stagione. L’unico problema per il club di Setti rimane l’ingaggio eccessivo, anche se i gialloblu sono fiduciosi di poter trovare una soluzione.