Pellegatti: “Il mercato del Milan è fermo per un motivo”

Il Milan ha giocato d’anticipo sul mercato, con Paolo Maldini che ha già imbastito diverse trattative, alcune più avviate delle altre.

I profili in orbita rossonera sono Origi, Botman e Renato Sanches, senza dimenticare il sogno Zaniolo e l’alternativa De Ketelaere.

Il giornalista di fede milanista, Carlo Pellegatti, ha fatto il punto sul suo canale YouTube, sul mercato dei rossoneri.

Foto: Getty Milan Calciomercato

LE DICHIARAZIONI

Su Origi:

“Non arriverà settimana prossima, per quello che mi risulta arriverà nella settimana che va dal 13 al 19 giugno. Sarà il primo acquisto del nuovo Milan”.

Su Botman e Renato Sanches:

“La questione riguardante loro due è ferma, perché c’è una situazione piuttosto complicata a livello societario per il Lille. Il proprietario del club francese pare abbia intenzione di mandare via il presidente Letang, che è il plenipotenziario di tutte le operazioni sportive del Lille.

Quando si fanno affari con il Lille, bisogna parlare con lui. Oggi quando si parla di Botman e Renato Sanches, non si dice nulla perché non c’è un interlocutore affidabile, perché Letang sta per essere allontanato dal club”.

Infine, il giornalista ha aggiunto:

“Quando sentite che i giocatori sono vicini al Milan, non è vero un bel niente. In questo momento, il mercato del Milan è piuttosto fermo. Su De Ketelaere pare ci sia ben poco”.