Percentuale sulla rivendita di Pessina, Monza interessato: quanto incasserebbe il Milan?

Matteo Pessina può diventare a sorpresa l’uomo mercato della prossima sessione di trasferimenti. Il trequartista dell’Atalanta ha appena concluso una stagione sottotono rispetto ai suoi ultimi standard, con soli due gol e un assist realizzati in 37 partite giocate (considerando tutte le stagioni).

L’Atalanta non pare intenzionata a cedere il calciatore, ma tutto potrebbe cambiare davanti a un’offerta da almeno 20 milioni di euro. A pensarci in Serie A è il Monza: i brianzoli, infatti, per la lista del campionato, hanno bisogno di aggiungere calciatore formati nel proprio settore giovanile in rosa. E Pessina risponde proprio a questo requisito.

FOTO: Getty – Pessina Atalanta

Particolarmente interessato all’affare è anche il Milan. Il motivo? I rossoneri incasseranno una buona manciata di milioni dal trasferimento di Pessina. Il calciatore, che a 20 anni era di proprietà dei rossoneri, fu inserito nello scambio con l’Atalanta che portò Andrea Conti a Milano. Nel contratto fu inserita anche una speciale clausola che prevedeva il 50% della futura rivendita del trequartista da riconoscere proprio al Milan.

Dunque, se l’Atalanta trovasse acquirenti per 20 milioni di euro, il Milan ne incasserebbe la metà della cifra. La clausola scade al raggiungimento della 100esima presenza con il club bergamasco da parte di Pessina, che al momento è a quota 96. Qualora Pessina dovesse raggiungere le 100 presenze, l’Atalanta dovrà pagare al Milan soltanto due milioni di euro.