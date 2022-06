Pioli suona la carica: “Inizio di stagione competitivo, abbiamo un solo obiettivo!”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto tramite un comunicato rilasciato all’ANSA dopo il sorteggio avvenuto questa mattina , in diretta su DAZN, del calendario della prossima stagione. Calendario caratterizzato da una partenza difficile per i rossoneri che dovranno affrontare Atalanta, Inter, Napoli e Juventus già nelle prime nove di campionato. Di seguito le parole del tecnico:

(ANSA) – MILANO, 24 GIU – “Inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni“: è il commento dell’allenatore del Milan Stefano Pioli ai calendari della stagione 2022/2023 a cui la squadra rossonera si presenterà da campione in carica. “Non è importante chi affronteremo, farà la differenza – spiega il tecnico che al momento è in vacanza con la famiglia – il livello di consapevolezza e la voglia di rimetterci sempre in gioco dopo

una stagione esaltante per la vittoria dello scudetto e per l’amore che ci è stato dimostrato da ogni parte del mondo. L’obiettivo è crescere. Non vediamo l’ora di ricominciare!”.

Pioli

Il Diavolo proverà in tutti modi a difendere lo scudetto vinto e andrà alla ricerca della seconda stella. Dovrà essere d’aiuto però il mercato di quest’estate svolto da Paolo Maldini e Frederic Massara che, nei prossimi giorni, rinnoveranno ufficialmente il loro contratto da dirigenti.

I nomi più caldi restano quelli di Sven Botman per la difesa e Renato Sanches per il centrocampo dal Lille, in attacco l’obiettivo primario e Charles De Ketelaere del Brugge. Prendere questo trio vorrebbe dire alzare di tanto il tasso qualitativo della squadra che, necessariamente, dovrà rinforzarsi per stare al passo di Inter e Juve, molto attive sul mercato.