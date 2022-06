Protagonista con la maglia del Milan, arriva il sorprendente annuncio di Boateng!

Kevin Prince Boateng ha deciso, la stagione 2022/23 sarà l’ultima da calciatore.

L’ex Milan, tra le tante, ha preso questa decisione in poco tempo, se si considera che solo qualche giorno fa aveva ufficializzato il rinnovo con l’Herta Berlino.

GettyImages, Kevin Prince Boateng

Solamente 6 giorni fa, come summenzionato, il centrocampista, oggi 35enne, aveva deciso di proseguire con l’Herta, salvo poi cambiare idea.

“Questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista. Non importa quel che succederà. Anche se giochiamo in Champions League l’anno prossimo, questa è la mia ultima stagione“, queste le sue parole in conferenza stampa.

Dopo una discreta carriera, dunque, il Boa ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Gli inizi tra Germanie e Inghilterra, poi il passaggio al Milan.

Prima dal 2010 al 2013, poi parentesi meno fortunata da gennaio a giugno 2016, Boateng era entrato nelle grazie dei tifosi rossoneri.

Questa, quindi, sarà la sua ultima stagione da professionista e auguriamo un grande in bocca al lupo per il futuro.