Quattro giocatori diranno addio al Milan: nomi e dettagli

Nonostante Maldini e Massara non abbiano ancora rinnovato i rispettivi contratti, in scadenza il prossimo 30 giugno, sono comunque al lavoro sul fronte entrate e uscite in casa Milan. Situazione societaria che tuttavia bisogna risolvere al più presto, a causa di quest’ultima il mercato rossonero sta andando a rilento.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, starebbero proseguendo i contatti tra il Milan e il Basaksehir per il riscatto di Duarte, arrivato a Milano nell’estate del 2019 e fortemente voluto dall’ex Leonardo. I turchi hanno infatti chiesto uno sconto rispetto all’attuale cifra stabilita di 5,5 milioni di euro. C’è fiducia per il buon esito dell’affare.

Duarte

Andranno via anche Caldara e Castillejo, con il primo finito nel mirino dell’Empoli anche se in scadenza nel 2023 e con lo spagnolo che ha richieste nella sua Nazione. Il Valencia di Gattuso potrebbe provarci nelle prossime settimane. Un addio molto probabile è anche quello di Bakayoko che ha deluso le attese dei tifosi rossoneri dopo il suo ritorno. Nei prossimi giorni i suoi agenti incontreranno il club per discutere della sua uscita coinvolgendo anche il Chelsea, proprietaria del suo cartellino.