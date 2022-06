Il Real Madrid fa sul serio per Leão: il piano del Milan per blindarlo!

Protagonista indiscusso della cavalcata scudetto di questa stagione, Rafael Leão , in questa finestra di calciomercato che si aprirà ufficialmente a luglio, tiene i tifosi rossoneri col fiato sospeso.

In casa Milan, infatti, resta ancora qualche incertezza sul futuro dell’attaccante portoghese, perché l’interesse del Real Madrid è serio, e i Blancos potrebbero presentare un’offerta generosa pur di portarlo in Spagna.

LE ULTIME

Come riferito dall’esperto di mercato Claudio Raimondi a Sport Mediaset, però, la minaccia del club neocampione d’Europa, nonostante sia concreta, non dovrebbe intimidire troppo il club.

Leão Milan Serie A

Non solo la dirigenza, infatti, ma anche il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale pare non abbia alcuna intenzione di privarsi del giocatore, e di lasciarlo dunque partire in vista della prossima stagione.

LA CLAUSOLA

Nel nuovo contratto messo sul piatto i rossoneri vorrebbero inserire una clausola rescissoria più alta, che passerebbe dai 150 milioni attuali ai 200/250 milioni.

L’agente di Leão, invece, chiede un ingaggio più alto rispetto a quello proposto dal Diavolo, e che si aggirerebbe intorno ai 6/7 milioni di euro a stagione.

Gabriella Ricci