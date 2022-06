Rebic, futuro in bilico: il Milan lo farà partire ad una condizione!

Il futuro di Ante Rebic è sempre più incerto. In questa stagione, condizionata da infortuni e prestazioni sottotono, è scivolato nelle gerarchie di Pioli e ad oggi non sembra rientrare nei piani della società.

Dopo due prime ottime stagioni in maglia rossonera in cui ha centrato consecutivamente la doppia cifra, quest’anno è riuscito a collezionare solo tre reti in 29 presenze.

Non è da escludere che il croato possa partire già in questa finestra di mercato.

Rebic Milan Partenza

Secondo il Corriere dello Sport, nel caso in cui il Milan dovesse acquistare uno dei trequartisti di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni (Asensio, Ziyech e De Ketelaere), sarebbe proprio Rebic il candidato numero uno a lasciare Milano. In quella zona di campo diventerebbero troppi e necessariamente qualcuno dovrà essere messo in vendita.

Per di più l’acquisto di Origi in qualche modo blocca anche la possibilità di vederlo nel ruolo di prima punta, come siamo stati abituati già in diverse occasioni. In quel ruolo diventerebbe la quarta scelta, dietro anche a Giroud e Ibrahimovic.