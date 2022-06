Calciomercato Milan, Rebic e Saelemaekers in vendita: la richiesta della dirigenza

Nonostante il ritardo dell’annuncio del rinnovo di Maldini e Massara, il Milan continua a muoversi ul mercato sia in entrata che in uscita.

Per cercare di piazzare dei colpi che possano rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, infatti, bisognerà innanzitutto fare cassa per finanziare le entrate che ci saranno.

Tra i reparti in cui ci sarà bisogno di sfoltire prima di intervenire sul mercato c’è sicuramente la trequarti.

Posizione in cui, considerato il quasi sicuro riscatto di Messias e la permanenza di Brahim e Leao, Ante Rebic e Alexis Saelemaekers sono tutt’altro che certi di una riconferma.

Milan Mercato Cessioni

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, la dirigenza rossonera punta a guadagnare un tesoretto di circa 55 milioni dalle loro cessioni, a cui aggiungere quelle di Castillejo, Caldara e Ballo-Tourè.

Il croato piace molto in Bundesliga e per un cifra attorno ai 20 milioni può lasciare Milano, stesso discorso per il belga ex Anderlecht che ha parecchio mercato in Liga.

Per gli altri esuberi, invece, si parla soprattutto di Valencia per Castillejo – piace molto a Gattuso -, di Empoli per Caldara – stimato dal neo allenatore Zanetti – e infine di Trabzonspor per Ballo-Tourè.

Da segnalare anche la definitiva cessione di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir che andrà ad aiutare con gli acquisti che ci saranno in futuro