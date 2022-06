Calciomercato Milan, un altro club di Serie A piomba a sorpresa su Renato Sanches!

Il Milan, in settimana, dovrebbe definire i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopodiché, l’assalto al calciomercato e il tentativo di riprendere terreno nella corsa a Renato Sanches e Botman, con i rossoneri che hanno subito i sorpassi di Paris Saint-Germain e Newcastle.

Fino ad ora un Milan dormiente, che non è riuscito a chiudere i due pupilli provenienti dal Lille. Il Paris Saint-Germain, che ha superato il Milan nella corsa al portoghese, non è l’unico club a disturbare i rossoneri nella corsa al centrocampista.

Sanches Lille Milan

Stando a quanto riportato da La Stampa, infatti, anche la Juventus sarebbe piombata su Renato Sanches. I bianconeri, dopo il colpo Pogba che sembra essere vicino, vogliono ulteriormente rinforzare il centrocampo per tornare competitivi sia in Serie A che in Champions League.

Fino ad ora, da parte del PSG non c’è stata alcuna offerta ufficiale per il portoghese. A raccontarlo è Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, dove comunque conferma l’interesse del club parigino.

Vittorio Assenza