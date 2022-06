Calciomercato Milan, Renato Sanches più vicino: le cifre

Che il Milan cerchi un sostituto di Franck Kessie, andato via a parametro zero, non è una novità. Così come non lo è il nome di Renato Sanches. Maldini e Massara, hanno rivisto nel portoghese l’identikit perfetto per rimpiazzare l’ivoriano.

Renato Sanches, infatti, può giocare sia da 10 che da mediano. Un vero e proprio jolly di centrocampo, un giocatore parecchio duttile che potrebbe portare il peso dell’eredità di Kessie, che nelle ultime annate è stato un pilastro fondamentale nello scacchiere rossonero.

Renato Sanches Milan Lille

La trattativa tra il Milan e l’entourage del giocatore, si è conclusa con pochi intoppi, con Sanches che firmerebbe un contratto da 3 milioni di euro netti all’anno. Più complicata, invece, la trattativa con il Lille, che era partito da una richiesta decisamente alta.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, il quale spiega che i due club potrebbero venirsi incontro e il Milan dovrebbe sborsare circa 15 milioni di euro per portarsi a casa le prestazioni del portoghese.

Vittorio Assenza