Renato Sanches si allontana dal Milan: l’alternativa può arrivare dalla Roma!

Il colpo Renato Sanches non è più certo per il Milan. Negli ultimi giorni si è fatto vivo il PSG, piombando sul giocatore e compromettendo il suo trasferimento in rossonero. Finché la società non avrà risolto la situazione rinnovi con Maldini e Massara il mercato rimarrà fermo, per questo il rischio di perdere il portoghese è alto.

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan starebbe già cercando delle alternative per il centrocampo, sulla lista ci sono diversi nomi. Due vengono dalla capitale, precisamente sponda giallorossa: Jordan Veretout e Bryan Cristante.

Jordan Veretout of AS Roma (Photo by GettyImages)

I due hanno costi molto diversi, per Veretout potrebbero bastare 10 milioni di euro. La valutazione di Cristante invece si aggira intorno ai 25.

Un altro nome viene dall’Argentina: Enzo Fernandez del River Plate. Classe 2001, in questa stagione ha realizzato 9 gol e 6 assist in 24 presenze, la sua valutazione è di 25 milioni di euro.

La priorità dei rossoneri rimane sempre Renato Sanches. Il club e i tifosi sperano si possa risolvere presto la situazione contrattuale dei dirigenti per poter affondare il colpo, sperando non sia troppo tardi.