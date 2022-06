Non solo Renato Sanches: il PSG si inserisce per un altro obiettivo rossonero!

Confermate le indiscrezioni di ieri che arrivavano dalla Francia: il PSG si è fiondato su Botman. I parigini si sono già inseriti per la corsa a Renato Sanches, e ora hanno puntato il centrale olandese. Il Milan, però, dalla sua, ha già l’accordo con Botman, andrebbe trovato quello con il Newcastle. Ovviamente, la potenza economica del PSG non ha limiti, dunque è comunque da tenere d’occhio l’inserimento per il difensore del Lille. A riportarlo è Tuttosport.

Il PSG, tra l’altro, avrebbe già fatto una sua prima offerta al Lille ma ancora non sarebbe in vantaggio rispetto al Milan per i due giocatori. I rossoneri, però, dovranno sbrigarsi se vogliono portarli entrambi a casa perché la stagione non inizierà tra tante settimane e quest’anno è più che mai importante iniziare prima. Preparare la stagione che verrà, infatti, è fondamentale per prevenire gli infortuni dato che si giocherà tantissimo nei prossimi mesi a causa del Mondiale che inizierà a novembre.