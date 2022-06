Non solo Renato Sanches, il PSG può soffiare un altro obiettivo al Milan!

Sono tanti i nomi in ballo in casa Milan, dove l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, così da renderla ancora più competitiva tanto in Italia quanto in Europa.

I profili più vicini al club, in questo momento, sono quelli di Renato Sanches a centrocampo e Sven Botman per la retroguardia, entrambi in forza al Lille.

LA CONCORRENZA

Per il centrocampista, che sembrava ad un passo dall’approdo in rossonero, è subentrata la concorrenza del Paris Saint-Germain, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore ed è pronto a presentare un’offerta da 30 milioni di euro, rispetto ai 18 proposti dal Milan.

Per questo motivo il portoghese potrebbe sì cambiare squadra, ma restando in Francia, cambiando i piani di Maldini e Massara.

Botman Milan Calciomercato

ANCHE BOTMAN NEL MIRINO

Nonostante abbiano già un accordo con il giocatore, i rossoneri devono monitorare con estrema attenzione anche la situazione legata a Botman, obiettivo principale per la difesa.

Al momento, infatti, la trattativa procede a rilento e l’affare non può considerarsi di fatto concluso.

Come riporta il quotidiano L’Equipe, inoltre, il Psg ha messo nel mirino anche l’olandese, e potrebbe minare ancora una volta i programmi del Milan.

Nel caso in cui l’operazione Skriniar non dovesse andare in porto, per le alte richieste dell’Inter, sarebbe Botman il piano B per la retroguardia dei francesi, che pensano anche a Gabriel Maghalaes dell’Arsenal.

Gabriella Ricci