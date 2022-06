Rinnovi Maldini e Massara, è arrivata la decisione finale: nelle prossime ore!

Maldini e Massara sono pronti a rinnovare la loro avventura con il Milan! Finalmente pare che la firma sia ad un passo.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nella giornata odierna dovrebbe arrivare l’ufficialità da parte del Milan sui loro rinnovi. Nulla è in discussione.

Nonostante i tempi della trattativa si siano notevolmente allungati, è questione di ore prima di vedere la firma sul loro nuovo contratto.

Maldini Massara Gazidis

L’accordo sarà per entrambi fino al 2024, con opzione per il 2025.

Si tratta di un passo fondamentale per il Milan, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Fino ad oggi molte trattative sono state frenate o addirittura sfumate per la situazione legata ai loro rinnovi.

Da adesso invece la dirigenza potrà concentrare il tutto sul mercato, con la speranza di andare a migliorare la rosa lì dove ritenuta più in difficoltà.

Tra i principali obiettivi restano un trequartista, un centrocampista (resta aperta la pista Renato Sanches ma l’inserimento del PSG ha complicato le cose) e un difensore (Botman era il principale obiettivo ma le tempistiche prolungate hanno fatto sfumare l’affare).