Rinnovo in arrivo per un titolarissimo del Milan: guadagnerà 3,5 milioni a stagione!

Da quando è arrivato, nessuno si è mai permesso di mettere in discussione l’acquisto di Fikayo Tomori. Il difensore, nonostante l’arrivo da un altro campionato, è riuscito subito a mettersi in mostra, dimostrando un carattere e una leadership degni di questa maglia. Passato un anno e mezzo dal suo arrivo possiamo senza dubbio affermare che si tratta di uno dei colpi più vincenti degli ultimi anni.

Tomori Milan Rinnovo

Per queste ragioni il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene ed è pronto a strappare l’accordo per il suo rinnovo di contratto.

Come riportato da Nicolo Schira, la trattativa per il suo rinnovo è in fase avanzata. Tomori si trova benissimo a Milano e non vede l’ora di prolungare la sua avventura con la maglia rossonera.

Il suo attuale contratto scade nel 2025 e verrà prolungato per almeno altri due anni. Lo stipendio passerà dai 2 milioni attuali a 3,5 netti a stagione, al pari di Rebic.

Solo questione di tempo dunque prima di vedere l’ufficialità dell’operazione: Tomori è pronto a difendere la porta rossonera per tanti altri anni.