“Roma-Zaniolo, è bufera”, Milan alla finestra: le ultime!

Il Milan continua a cercare un trequartista che possa sposarsi bene con le idee di 4231 di mister Pioli e i nomi non mancano.

Negli ultimi tempi si è parlato molto di De Ketelaere, di Ziyech e addirittura di Dybala, corteggiato dai cugini nerazzurri.

Negli ultimi giorni, però, in orbita Milan sono finiti sia Zaniolo e sia Asensio.

Dello spagnolo ne abbiamo parlato anche stamattina e Maldini e Massara ci starebbero facendo un pensierino. Su Zaniolo, invece, la situazione è leggermente complicata, visto che se per Asensio il Real Madrid chiede 20 milioni, per Zaniolo la Roma ne chiede 60.

Getty Images, Nicolo Zaniolo

Il Milan, però, resta vigile anche perché il giocatore sarebbe ai ferri corti con i capitolini. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, infatti, la società sarebbe irritata con io giocatore e quest’ultimo deluso dalla società.

Questo perché il club preferisce rinviare ogni discorso per il rinnovo del giocatore e non accetta imposizioni sul timing per la trattativa.

Zaniolo, dal canto suo, è deluso perché ha percepito che il club vuole cederlo.