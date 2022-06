Romagnoli-Lazio, trattativa in stand-by: il motivo

Ormai sembrano non esserci più dubbi: il futuro di Romagnoli sarà lontano da Milano. L’ormai ex capitano rossonero si prepara a lasciare il club dopo sette stagioni e con uno scudetto in più sul petto.

Il difensore centrale è in scadenza con il Milan ed il suo contratto non sarà rinnovato. Su di lui è sempre più forte l’interesse della Lazio. Ad oggi, tuttavia, la trattativa è in stand-by.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima offerta di Lotito è stata di 2,5 milioni di euro più bonus, ma Romagnoli chiede di più. Per questo motivo, il club biancoceleste dovrà completare prima qualche operazione in uscita prima di rilanciare.

Dopo l’addio di Luiz Felipe, destinato al Betis Siviglia, la Lazio potrebbe salutare anche Francesco Acerbi. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile interesse della Juventus per il difensore della Nazionale, il cui futuro sembra in ogni caso lontano dalla capitale.

Con la partenza di Acerbi, dunque, i biancocelesti tornerebbero all’assalto per Romagnoli, che intanto aspetta la sua squadra del cuore.