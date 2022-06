Romagnoli, non c’è solo la Lazio: due club di Premier su di lui

Alessio Romagnoli, dopo non aver rinnovato col Milan, si prepara ad affrontare una nuova avventura con una nuova squadra.

Come risaputo, la Lazio sta corteggiando la squadra da tempo ed anche il difensore sembra interessato alla squadra biancoceleste.

Secondo il Corriere dello Sport il giocatore sarebbe stato contattato sia dal Newcastle United sia dall’Aston Villa proponendo un ingaggio da 4 milioni di euro netti.

Romagnoli club premier

La Lazio ha offerto solo 2,8 milioni di euro.

Alessio Romagnoli è abbastanza indeciso, perché le offerte dalla Premier sono molto allettanti dal punto di vista economico, ma arrivano da squadre che non giocano coppe europee.

Invece l’amore per la Lazio lo spingerebbe verso la capitale, anche se l’offerta economica è molto bassa rispetto a quelle inglesi, che gli consentirebbero di non abbassare troppo lo stipendio percepito fino ad ora al Milan.

Scelta molto ardua per l’ex azzurro, che dovrà scegliere in fretta per non rischiare di dover prendere meno di ingaggio da una squadra meno blasonata rispetto a quelle precedentemente nominate.

Giacomo Pio Impastato