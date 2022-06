Sabatini l’ha rivelato su Massara: “È un uomo spietato!”

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex ds della Salernitana Walter Sabatini ha spiegato alcuni retroscena sul suo addio e non solo. Tra gli argomenti trattati ha parlato anche di Frederic Massara, uno dei suoi pupilli, nonché attuale direttore sportivo del Milan. Grande ammirazione per lui e per la professionalità con la quale sta affrontando il suo incarico.

In chiusura anche due parole per Tonali, ormai un leader assoluto di questo Milan, e su Zaniolo che chissà se vedremo dal prossimo anno con la maglia rossonera.

SU MASSARA:

“Fenomenale, ragazzo colto, sensibile, educato. È un uomo spietato, in un certo senso, perché non ha difetti. Sa cosa dire, parla le lingue, conosce i giocatori e sa dove andare a cercarli. Appunto, un uomo spietato“.

SU ZANIOLO E TONALI:

“Zaniolo è un animale, uno che ha la potenzialità di ribaltare le partite da solo. Tonali? Lui ha già vinto uno scudetto da protagonista nel Milan. Questa è gente che in Premier League, campionato guida per molti ma non per me, giocherebbe titolare ovunque.