Saelemaekers è sul mercato: quanto chiede il Milan per la cessione

Il Milan inizia a lavorare a quella che sarà la rosa in vista della prossima stagione. Non solo acquisti, alcuni calciatori dovranno anche essere ceduti per far spazio a chi dovrà arrivare. Tra i giocatori che, probabilmente, non faranno parte della squadra di Pioli per il prossimo campionato c’è anche Alexis Saelemaekers.

Il belga ha vissuto una stagione in chiaroscuro collezionando 46 presenze, condite da 2 gol e 3 assist. Numeri che non hanno convinto troppo la società rossonera che – stando a quanto riferisce calciomercato.com – avrebbe così deciso di metterlo sul mercato.

FOTO: Gettt – Alexis Saelemaekers Milan

Arrivato come terzino dall’Anderlecht, Pioli l’ha trasformato in un esterno alto di destra, con prestazioni in due anni e mezzo che gli sono valse anche la convocazione con la Nazionale del Belgio. Pagato tra prestito e riscatto circa 7 milioni di euro, ora ne vale più del doppio. L’estate è appena iniziata, il telefono del suo agente è destinato a suonare, il Milan aspetta alla finestra. Sa che dalla sua cessione può arrivare un tesoretto per un nuovo acquisto per puntare in alto.