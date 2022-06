Nuovo stadio a Milano, Salvini polemico: il tweet fa il giro del web!

Matteo Salvini è noto per essere, oltre che il capo politico della Lega, anche un grande tifoso del Milan. Più volte Salvini ha sottolineato la sua fede rossonera ed è intervenuto nelle vicende che riguardano la sua squadra del cuore. Qualche minuto fa l’ex Ministro dell’Interno, con un tweet, ha risposto polemicamente a Michele Foggetta, candidato sindaco di Sesto San Giovanni (comune nel quale dovrebbe sorgere il nuovo impianto).

Foggetta, che nelle prossime elezioni rappresenterà il centro sinistra, aveva detto che: “In questo momento lo stadio non è una priorità per Sesto San Giovanni. Ora come ora pensiamo a migliorare le aree verdi e la pulizia dell’aria“. Salvini ha colto la palla al balzo, e sul proprio profilo Twitter ha scritto:

Dopo anni e soldi persi per colpa dei ritardi di Sala e della sinistra che governa Milano, spero che la nuova proprietà acceleri sulla via del nuovo stadio rossonero a #SestoSanGiovanni. Avanti futuro! @acmilan https://t.co/lR9hFAeAjm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 5, 2022 Salvini nuovo stadio

“Dopo anni e soldi persi per colpa dei ritardi di Sala e della sinistra che governa Milano, spero che la nuova proprietà acceleri sulla via del nuovo stadio rossonero a Sesto San Giovanni. Avanti futuro!”.

Una risposta, dunque, nettamente in controtendenza rispetto alle dichiarazioni di Foggetta. Per il nuovo stadio, e su questo abbiamo pochi dubbi, saranno decisive le prossime elezioni nel comune di Sesto San Giovanni.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI