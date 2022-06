Milan, dopo Botman sfuma un altro obiettivo: la situazione

Dalla Francia non arrivano buone notizie per il Milan.

Dopo Sven Botman, potrebbe sfumare un altro obiettivo di mercato dei rossoneri: si tratta di Renato Sanches.

Foto: Getty Sanches Milan Calciomercato PSG

Secondo quanto riferito da Le Parisien, la volontà del centrocampista portoghese sarebbe quella di approdare al PSG, per giocare con Lionel Messi.

Il club parigino pare abbia offerto al Lille circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il quale sarebbe pronto a firmare per un triennale con la squadra che sarà allenata dal suo ex allenatore Galtier, rifiutando l’offerta rossonera.

Il Milan aveva un accordo da tempo con l’ex Bayern, ma il mancato annuncio ufficiale sui rinnovi di Maldini e Massara, rischia di costare veramente caro alla società rossonera.

Renato Sanches come Sven Botman, è sempre stata una prima scelta sul mercato del management e qualora l’arrivo del centrocampista portoghese dovesse sfumare, come nel caso del difensore olandese, rappresenterebbe una brutta beffa per il Milan.

Nel frattempo, tra qualche ora è atteso l’annuncio ufficiale su Origi, arrivato a parametro zero dal Liverpool.