Sarà derby di mercato con l’Inter per il difensore: ne ha parlato la nuova presidenza!

Il Milan continua la caccia al difensore centrale. Con l’arrivo della nuova presidenza è stato ribadito proprio questo l’obiettivo primario del mercato in entrata. Negli ultimi mesi sono stati fatti diversi nomi, uno su tutti quello di Botman. Il Milan sembrava avesse quasi bloccato il giovane olandese, ma il pressing costante del Newcastle ha complicato le cose e ad oggi al strada sembra in salita.

Secondo SportMediaset il vero nome per la difesa del Milan è quello di Bremer, tanto che ieri ne hanno parlato anche Paolo Maldini e il nuovo proprietario Gerry Cardinale.

Bremer Torino Milan

Sarà dunque derby di mercato con l’Inter per aggiudicarsi il difensore brasiliano.

Il Milan però ha un vantaggio. La dirigenza granata e lo stesso Juric sono rimasti stregati dalla stagione di Pobega, di proprietà del Milan ma in prestito secco al Torino.

Per questo nelle ultime ore si sta pensando di poterlo inserire come contropartita per l’avanzata della trattativa. Al momento, Bremer non ha ancora un accordo con l’Inter: per questo, il Milan da un momento all’altro potrebbe davvero fare un’accelerata per cercare di battere la concorrenza.