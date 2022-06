Scaroni: “Maldini ha parlato con Cardinale, me lo aspetto dal mercato!”

Sono passati ormai dieci giorni da quel pomeriggio di Reggio Emilia dove i rossoneri hanno alzato al cielo il diciannovesimo scudetto della loro storia. In casa Milan, però, l’umore è ancora alle stelle, dato anche l’arrivo della nuova proprietà.

Proprietà che è stata chiara fin da subito e che ha voglia di far crescere sempre di più il club. L’idea, infatti, è quella di restare ai massimi livelli in Italia e di provare a tornare protagonisti anche in Europa, possibilmente con un buon mercato e con l’obiettivo di blindare i big della squadra.

Gerry Cardinale

Il presidente rossonero, Paolo Scaroni, ha parlato a Sky della situazione in generale della squadra, di quello che è stato fatto fino ad ora, della nuova proprietà e del mercato: “Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo scudetto quest’anno”.

“RedBird è un fondo specializzato nello sport e quindi mi aspetto che con loro ci sarà un nuovo balzo in avanti del Milan. Oggi (ieri, ndr) Paolo Maldini ha parlato con Gerry Cardinale. Si sono incontrati, gli ha parlato dei suoi progetti e mi sembra che abbia ottenuto un accordo generale”.

“Mi aspetto che il Milan affronti questo mercato estivo con coraggio”.