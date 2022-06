Nuovo stadio, Scaroni bacchetta Sala: “So come funziona in Italia”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto nuovamente sulla questione relativa al nuovo Stadio. Il dirigente rossonero non la ha mandate a dire al Sindaco di Milano Beppe Sala.

Il patron ha poi sottolineato l’importanza del tempo per il suo club, un aspetto ritenuto fondamentale. La questione relativa all’impianto per le due compagini milanese sta assumendo tempistiche piuttosto elevale.

Scaroni Nuovo Stadio

Queste le sue parole, riportate da Calcio e Finanza, rilasciate al termine dell’incontro avvenuto ieri con l’Inter ed il comune di Milano:

“La nostra non è una procedura accelerata ma una procedura che non vuole perdere tempo. Ogni tanto il sindaco di Milano dice che penso di essere in Svizzera. No, io so benissimo com’è l’Italia e la conosco piuttosto bene. Quando c’è la volontà di farle le cose queste si fanno rispettando le regole. L’ipotesi Sesto per noi resta in piedi perché come ho ripetuto più volte, per noi il tempo è un aspetto fondamentale. Il primo che ci dà l’opportunità di procedere noi procediamo”