Scudetto conquistato, Pioli rispetta il fioretto: da Parma al Passo della Cisa in bici – FOTO

La vittoria del campionato ha riportato il buon umore nel mondo Milan dopo anni di alti e bassi, dove quest’ultimi erano più frequenti dei primi.

A dare ulteriore speranze per un prosieguo vittorioso anche durante la prossima stagione e l’approdo della nuova società (Redbird) che è stata subito chiara sulla volontà di far rimanere il Milan nei piani alti della classifica, in Italia, e sperare nel meglio per quanto riguarda in Europa.

Nel frattempo, mister Pioli si gode le vacanze da campione d’Italia e mantiene una promessa.

Infatti, il mister è partito in bici da Parma, sua città d’origine in Emilia-Romagna, arrivando fino al Passo della Cisa, in provincia di Massa e Carrara in Toscana.

Il tecnico del Milan è un grande appassionato di ciclismo e prima della vittoria del campionato si era ripromesso di esibirsi in questa impresa se i rossoneri avessero concluso la stagione da vincitori del tricolore.

Oltre 75 chilometri in bicicletta, dunque, per Pioli, come detto grande appassionato della bici.

Pioli

Non solo Nicola, tecnico della Salernitana, protagonista di “folli” scommesse, anche l’allenatore rossonero si cimenta in “fioretti” del genere.

I tifosi del Milan, probabilmente, si augurano altri fioretti da parte del loro tecnico, sperando che vadano tutti a buon fine.

Testa alla prossima stagione, dunque, in attesa di una nuova scommessa di Pioli, sempre in bici, probabilmente, ma con un tragitto ancora più lungo.