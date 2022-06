Cambia il metodo di assegnazione dello Scudetto in caso di arrivo a pari punti? La proposta dei club di Serie A!

Quest’anno il Milan ha vinto lo Scudetto all’ultima giornata grazie alla vittoria contro il Sassuolo. I rossoneri, però, se avessero pareggiato avrebbero vinto comunque lo scudetto anche con la vittoria dei nerazzurri. Questo perché gli scontri diretti erano a favore dei rossoneri.

Il prossimo anno, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare tutto. I club della Serie A, infatti vorrebbero fare una nuova proposta alla FIGC in caso di arrivo a pari punti in vetta alla classifica.

Scudetto Serie A arrivo pari punti

La nuova iniziativa prevedrebbe uno spareggio tra le squadre a pari merito e non più l’assegnazione dello scudetto alla squadra che ha avuto la meglio negli scontri diretti. La decisione definitiva ancora non c’è ma sicuramente rivoluzionerebbe in minima parte la vittoria dello scudetto.

Inoltre, il 22 giugno è il termine per la presentazione dell’indice di liquidità per le squadre che devono essere in regola entro quella data. Infatti, due giorni dopo, il 24 giugno ci sarà il sorteggio del calendario per la Serie A 2022/2023 che potrebbe essere più agguerrita dell’anno appena conclusosi.