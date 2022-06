Serie A, commissioni agli agenti: quanto spende il Milan

Una delle tematiche che ha più scaldato il calciomercato negli ultimi tempi, è quella legata alle commissioni che vengono corrisposte agli agenti dei calciatori. La Gazzetta dello Sport, basandosi sui dati pubblicati dalla Federcalcio, ha stilato la top 10 della Serie A per il 2021. Prendendo ovviamente in considerazione le società che hanno speso maggiormente in questo elemento. Il Milan si piazza fuori dal podio.

In testa a questa speciale classifica troviamo la Juventus, il club bianconero ha sborsato 28,9 milioni di euro per le commissioni. Ad inseguire l’Inter con 27,5, chiude il podio la Roma con 26. Sensibilmente staccato il Milan quarto in classifica, la cui spesa sarebbe pari a 12,6 milioni di euro. Numeri che confermano la politica intrapresa dalla dirigenza rossonera nell’ultimo periodo.

A sorpresa, nella top 10, si piazzano Sampdoria, Sassuolo ed Udinese. Tra le più importanti formazioni del torneo manca all’appello la Lazio del presidente Claudio Lotito. Atalanta e Fiorentina occupano rispettivamente quinto e sesto posto, il Napoli invece si stanzia all’ottavo.