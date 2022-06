Sei qui: Home » News » Ultim’ora – Salta una panchina in Serie A: già pronto il sostituto

La Serie A si prepara ad un nuovo cambio di allenatore. Se ne è parlato per settimane, ma adesso sembra essere arrivato il momento: Thiago Motta è pronto a lasciare lo Spezia.

Tra l’allenatore italo-brasiliano e la proprietà non è mai scattata la scintilla. Ad un passo dall’esonero a dicembre, Thiago Motta era riuscito a convincere il club ad andare avanti insieme a lui a suon di prestazioni e risultati. I tifosi rossoneri, ad esempio, non dimenticano la rocambolesca sconfitta per 1-2 proprio contro le Aquile.

Tuttavia, non sono mai bastati i 36 punti totalizzati nell’ultima stagione e una salvezza raggiunta abbastanza agevolmente per garantire ancora a Thiago Motta la permanenza sulla panchina della squadra ligure. Nei prossimi giorni (presumibilmente venerdì) firmerà la risoluzione del contratto.

Lo Spezia ha già trovato il suo sostituto. Come riportato da TMW, tratta di Luca Gotti, allenatore dell’Udinese nei primi mesi della scorsa stagione fino all’esonero sopraggiunto ad inizio dicembre. Per Gotti, dunque, si profila all’orizzonte una nuova importante occasione nella massima serie.