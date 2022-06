Spareggio Scudetto: c’è la decisione ufficiale!

Nella giornata odierna si è tenuto il Consiglio Federale, per discutere diversi temi che riguardano la Serie A e non solo.

Come riferito da Calcio e Finanza, tra i diversi provvedimenti è stato approvato quello relativo alle cinque sostituzioni (con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari).

Spareggio Scudetto decisione ufficiale

Inoltre, è stata ufficializzata l’introduzione della gara di spareggio per l’assegnazione dello Scudetto, che prevede i calci di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’, nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A.

Nel caso in cui le squadre a pari punti fossero tre, una classifica avulsa determinerebbe le due formazioni che avrebbero diritto di giocarsi lo spareggio.

Sono state anche approvate le date dei campionati per la stagione sportiva 2022/2023: