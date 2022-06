Spavento per Bennacer: è successo durante Algeria-Uganda

Spavento per Ismael Bennacer durante il match tra Algeria e Uganda, prima giornata di qualificazione alla Coppa d’Africa 2023. Un giocatore dell’Uganda ha commesso un fallo molto pericoloso sul centrocampista rossonero colpendo con forza la tibia.

Bennacer, Algeria, Uganda

Fortunatamente l’algerino classe 1997 laureatosi campione d’Italia con il Milan, non ha riportato conseguenze serie dal contrasto di gioco e ha continuato regolarmente a giocare. Sospiro di sollievo per Pioli che non può certamente privarsi di un giocatore come Bennacer, autore di una grande stagione.

L’ex Empoli ha infatti collezionato ben 40 presenze in tutte le competizioni, condite da 2 gol e 1 assist, rivelandosi la grande sorpresa del campionato insieme a Sandro Tonali, rispondendo a tutte le critiche ricevute negli anni precedenti.

L’Algeria alla fine del primo tempo si ritrova in vantaggio grazie alla rete siglata da Mandi al 28° minuto del primo tempo.

L’Algeria è inserita nel gruppo F insieme a Niger, Tanzania e Uganda. Le “Volpi del deserto” hanno l’obbligo di disputare un buon girone per riscattare l’ultima deludente partecipazione.