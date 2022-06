Summit a Casa Milan: l’alternativa a Renato Sanches arriva dall’Aston Villa!

Sembra non avere fine la storia di mercato che lega – o quasi – il Milan e Renato Sanches.

I rossoneri, infatti, hanno messo da tempo nel mirino il centrocampista del Lille, con cui hanno anche raggiunto un accordo, ma manca di fatto quello col club di proprietà.

La situazione sembra ancora particolarmente intricata, a maggior ragione dopo la notizia sull’inserimento del Psg nella corsa al giocatore, per cui avrebbe offerto l’allettante cifra di 30 milioni di euro, contro i 18 proposti da Maldini e Massara.

IL NUOVO NOME

Stando a quanto riportato dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, però, nella giornata di oggi si è tenuto a Casa Milan un incontro tra la dirigenza e l’entourage di Douglas Luiz, centrocampista classe ’98 in forza all’Aston Villa.

Douglas Luiz Milan Calciomercato

Il calciatore brasiliano rappresenta di fatto l’alternativa a Renato Sanches, e il summit andato in scena oggi è servito a trattare le condizioni economiche dell’operazione, per capire se possa o meno andare in porto.

Il portoghese resta ancora la priorità in mezzo al campo, ma pare che il Milan non abbia intenzione di perdere tempo, cominciando a guardarsi intorno.

Gabriella Ricci