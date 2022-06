Milan-Inter, c’è la possibile data e il luogo della finale di Supercoppa Italiana!

Il Milan in questo periodo deve pensare a diverse situazioni. Dopo il campionato vinto, infatti, i rossoneri si stanno godendo il meritato riposo ma la stagione non inizierà tra molto. Maldini e Massara, infatti, dovranno prima rinnovare il loro contratto, poi si potranno dedicare interamente al mercato. Intanto, come ha riportato il Corriere dello Sport, ci sono già le possibili date e il luogo della finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter.

Supercoppa italiana milan inter

La finale, infatti, dovrebbe essere giocata a Riad o a Gedda, in Arabia Saudita. La data più probabile è il 18 gennaio anche se c’è anche l’alternativa della settimana precedente. Questo perché dal 10 al 12 gennaio si giocheranno gli ottavi di Coppa Italia, così come dal 17 al 19.

Gli impegni dei due club, quindi, non dovranno combaciare. Senza dimenticare che da novembre a fine dicembre circa ci sarà lo stop dei campionati a causa del Mondiale in Qatar e a inizio gennaio tornerà la Serie A. Il dispendio di energie, quindi, sarà notevole e andranno gestite con cautela.