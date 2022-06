Calciomercato Milan, Tatarusanu verso l’addio? Ci pensa un top club di Serie A!

La conquista del Campionato di Serie A da parte del Milan è dovuta anche grazie alla solidità difensiva che ha contraddistinto la rosa allenata da Stefano Pioli nel corso della stagione.

Una difesa rocciosa, guidata alla perfezione da Mike Maignan, che ha saputo fare a meno anche del suo leader carismatico – Simon Kjaer – nel momento clou della stagione.

Ma anche quando l’ex portiere del Lille è stato assente a causa del suo infortunio al polso, Ciprian Tatarusanu è stato capace di portare al Milan punti pesantissimi per la lotta Scudetto.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro del portiere romeno per le prossime stagioni potrebbe essere lontano da Milano.

Tatarusanu Milan Napoli

Il numero 1 rossonero, infatti, potrebbe cambiare aria e optare per una nuova avventura in cerca di nuovi stimoli. In tal senso si sarebbe mosso il Napoli di Luciano Spalletti.

Il club partenopeo – che ha scelto di continuare con Meret dopo l’addio di Ospina- è in cerca di una valida alternativa di esperienza tra i pali, e Tatarusanu potrebbe fare al caso loro.

Trattativa fattibile che porterebbe poi alla promozione di Antonio Mirante come vice Maignan.