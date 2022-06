Titolare con l’Inghilterra, Tomori ringrazia il Milan e il calcio italiano: il motivo

È terminata la terza gara del girone di Nations League dell’Italia, con gli azzurri che hanno impattato per 0-0 contro l’Inghilterra in trasferta. Un risultato tutto sommato positivo per gli azzurri nel computo del girone.

A convincere è stata soprattutto la prestazione della squadra di Roberto Mancini, che ha sfiorato più volte la rete. In particolare ad andare vicino al gol sono stati Tonali, Frattesi e Di Lorenzo, mentre l’Inghilterra ha colpito una traversa in avvio di gara e ha sprecato un’occasione clamorosa con Sterling che ha spedito alto da pochi passi.

FOTO: Getty – Tomori Inghilterra

A commentare il match è stato il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato: “È una bellissima partita. All’inizio potevamo segnare un gol, ma è stata una bella partita. Cosa mi ha dato l’esperienza in Italia al Milan? La capacità di difendere con la squadra. In Italia è totalmente differente da quanto accade in Inghilterra. Se c’è qualcosa che posso portare qui in Nazionale di ciò che ho appreso in Italia, lo farò. L’esperienza in Italia mi ha fatto sicuramente bene“.