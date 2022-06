Il Milan blinda i suoi gioielli, Tomori vicino al rinnovo: quanto guadagnerà il difensore

Il Milan si prepara a blindare i suoi gioielli. Da mesi si parla del possibile rinnovo di Rafael Leao, ma quello del portoghese non è l’unico nome sulla lista di Maldini e Massara.

Anche altri protagonisti dello scudetto – Bennacer, Tonali, Kalulu e Tomori su tutti – sembrano ormai prossimi al rinnovo. Il più “urgente” tra tutti è quello del centrocampista algerino, in scadenza nel 2024, con cui però c’è già un accordo risalente agli scorsi mesi.

Tomori Milan rinnovo

Per Tonali (in scadenza nel 2026), Kalulu e Tomori (in scadenza nel 2025) si tratterebbe di un prolungamento con adeguamento dello stipendio, per “premiare” le tre nuove colonne del Milan di Pioli.

Come riportato da Tuttosport, infatti, nelle prossime settimane gli agenti di Tomori incontreranno la dirigenza rossonera per discutere del nuovo accordo, che porterebbe ad un sostanzioso aumento dello stipendio dell’inglese, che passerebbe dagli attuali 2 milioni di euro netti a circa 3,5 milioni a stagione.

Possibile che tutto si sblocchi non appena arriverà l’ufficialità dei due rinnovi più attesi dai tifosi rossoneri, quelli di Maldini e Massara, primi artefici di questo nuovo, grande Milan.