Albertini su Tonali: Lo dico da quando è arrivato al Milan e faceva fatica”

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport dove ha parlato sia di Gerry Cardinale che di Sandro Tonali.

Sul nuovo proprietario del Milan:

”È senz’altro un ottimo punto di partenza per un progetto vincente negli anni. Io però parlo da osservatore, non ho mai fatto mercato e so bene che nelle trattative per i rinnovi entrano in gioco altre valutazioni. Oggi non è semplice scongiurare di avvicinarsi a una scadenza di contratto senza qualche “brivido”… Un giocatore che vince lo scudetto vede aumentare il proprio valore e di conseguenza crescono i suoi interessi in fase di trattativa. Alla fine è una questione di budget: quanto investirà la nuova proprietà sui rinnovi contrattuali?”

Su Sandro Tonali, centrocampista che ha sorpreso tutti in questa stagione:

”Età, senso di appartenenza, spirito da trascinatore, rappresentante del blocco italiano in squadra: Sandro ha tutto per diventare una bandiera del club, lo dico da quando è arrivato al Milan e faceva fatica… Giustissimo che la nuova proprietà decida di farne un pilastro, un giocatore come Tonali è fondamentale per costruire le basi del Milan del futuro, ma spetterà a lui raccogliere la sfida e alimentarla nel tempo”.

Demetrio Albertini è l’attuale presidente del settore tecnico della FIGC, ex centrocampista del Milan sin dalle giovanili.

Ha giocato col Milan 293 partite tra il 1991 e il 2002 arrivando con la nazionale all’argento dei Mondiali del ’94 e degli Europei del 2000.

Giacomo Pio Impastato