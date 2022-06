Italia, Tonali: “Giocare queste partite ci aiuta per un motivo”

Il centrocampista dell’Italia e del Milan, Sandro Tonali, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita pareggiata per 0-0 in trasferta contro l’Inghilterra in Nations League. Ecco quanto evidenziato:

“È stata una partita tosta, sapevamo che non era semplice oggi ma abbiamo giocato come se fossimo insieme da anni. È stata una buona partita, abbiamo creato tanto. Potevamo trovare il gol ma di certo dopo non averlo trovato in diverse occasioni non possiamo dire che abbiamo fatto una brutta partita. Giocatori a centrocampo complementari? C’è bisogno di tutto questo. Bisogna avere giocatori che completino gli altri. Uno copre l’altro anche in mezzo al campo e dobbiamo fare tutti il massimo. Sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo gestito bene la fase difensiva e non era scontato.

Occasione fallita? Sono stato troppo pulito. L’ho messa troppo bene. In questi casi devi cercare di prenderla un po’ male. Ho visto che arrivava forte verso di me, in questi casi devi cercare senza volerlo di prenderla male e in certi casi è meglio così”.

Tonali Italia

La tua crescita individuale passa dall’affrontare giocatori del calibro dei centrocampisti inglesi?

“Diciamo di sì perchè il ritmo nel calcio europeo cambia rispetto alla Serie A. Fa sempre bene e ti dà qualcosa in più perchè si alza il ritmo e l’intensità ma anche la cattiveria che c’è in campo. Queste partite fanno solo che bene a qualsiasi giocatore”.

Quando uscite da dietro si possono fare delle scelte sul passaggio?

“Sì. Però delle volte vanno conosciuti i compagni e dopo dieci giorni è difficile. La maggior parte dei compagni di oggi non aveva mai giocato insieme. Io devo anche conoscere il mio compagno, devo pensare a cosa pensa lui. Questo bisogna avere solo del tempo e giocare tanto insieme”.

Quanta energia ci potrà essere nei tuoi compagni in Germania?

“Credo tanta perchè la voglia è tanta. Se metti insieme tutto trovi l’energie. La freschezza di chi non ha potuto giocare, la qualità che abbiamo e bisogna solo lavorare. Bisogna archiviare, riposare e andare in Germania per fare la partita”.