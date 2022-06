Il giornalista elogia Tonali: “È l’italiano cresciuto più di tutti”

La Nazionale riparte dai giovani. Dopo l’eliminazione dai Mondiali e la netta sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina, per gli Azzurri è arrivato il tempo di voltare pagina.

Il pareggio in Nations League contro la Germania, in tal senso, è un buon punto di partenza. Nella partita del Dall’Ara il ct Mancini ha lanciato – come promesso – tanti volti nuovi, facendo esordire ben 6 giocatori: Frattesi, Gnonto, Pobega, Dimarco, Ricci e Cancellieri.

Tonali Nazionale Milan

Spazio anche per Sandro Tonali: il centrocampista rossonero è partito titolare e si è messo in mostra con un’ottima prestazione. Possibile, dunque, che venga riconfermato anche per i prossimi appuntamenti di Nations League, già a partire dall’incontro di martedì contro l’Ungheria.

Della crescita di Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche il giornalista Stefano De Grandis:

“Tonali ha fatto una stagione pazzesca. È il giocatore italiano che ha avuto la forbice di crescita più ampia di tutti. È diventato un giocatore di grande personalità, energia e impatto in ogni partita“.