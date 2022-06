Regalo Rinnovo per Tonali: la nuova super proposta del Milan!

Dopo una super stagione appena trascorsa, il Milan è pronto a blindare uno dei fautori del suo successo stagionale: Sandro Tonali.

Protagonista indiscusso della cavalcata scudetto assieme a Leao, Maignan e Giroud, il centrocampista ex Brescia ha saputo mettere a tacere le critiche che lo hanno bersagliato sin dalla scorsa stagione in rossonero, quando tutto non andava per il meglio.

Ora, però, Maldini e Massara sono pronti anche loro a fare un regalo al giovane talento rossonero dopo l’ottima stagione compiuta: super rinnovo a cifre raddoppiate.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, per il numero 8 rossonero sarebbe pronto un sostanzioso rinnovo contrattuale – modalità e tempi da definire – che vedrebbe lievitare le cifre attualmente percepite dal giocatore.

Tonali Milan Rinnovo

Tonali al momento guadagna circa 1,4 milioni di euro, mentre con il nuovo contratto andrebbe a percepire circa 3/3,5 milioni di euro a stagione.

Un vero e proprio atto di riconoscimento della società nei suoi confronti che non vuole perdere un altro pezzo importante del proprio puzzle dopo gli addii a zero dei vari Kessiè, Calhanoglu e Donnarumma.

I NUMERI IN STAGIONE

Senza dubbio una delle migliori stagioni tra i protagonisti per Sandro Tonali che in questa annata ha collezionato ben 45 presenze tra tutte le competizioni, siglando 5 gol e mettendo a referto 3 assist in campionato.