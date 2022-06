Totti avverte Ibrahimovic: “Deve fare la scelta giusta”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 in occasione di un evento di padel organizzato ad Anzio, Francesco Totti ha parlato – tra le altre cose – anche di Milan, soffermandosi in particolare sulle figure di Ibrahimovic e Paolo Maldini.

Lo storico ex capitano della Roma ha parlato del possibile ritiro del campione svedese, che invece sembra deciso a tornare ancora in campo dopo l’operazione al ginocchio:

Ibrahimovic Totti Milan

“Ibra dovrà fare la scelta giusta anche perché è reduce da una nuova operazione al crociato. Non ha più 20 anni e sta a lui. Se deve fare una partita sì e quattro no ci penserei più di una volta“

Totti ha poi commentato anche l’importanza, per il Milan, di avere in dirigenza una persona come Paolo Maldini, bandiera e leggenda del club rossonero, capace di riportare la sua squadra alla vittoria dopo più di dieci anni:

“Nel calcio ci devono stare ex giocatori competenti che sanno di calcio. Mettere Maldini dentro il club dove ha giocato per 30 anni è stato un vantaggio per il Milan“.