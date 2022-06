Torna il trofeo Berlusconi? Il Milan coinvolto con un’altra squadra di Serie A

Non solo mercato in questi giorni per il Milan, che potrebbe stringere una collaborazione con un club da poco approdato in Serie A.

Nella giornata di ieri, infatti, è emersa la notizia sulla possibile cooperazione tra i rossoneri e il Monza, reduce dall’accesso al massimo campionato di calcio italiano.

Così, da quanto dichiarato, potrebbe tornare a disputarsi una competizione passata, quella del Trofeo Berlusconi.

Pioli Milan Serie A

LE PAROLE

Sulla questione è intervenuto il presidente del Monza, Paolo Berlusconi, che ha voluto personalmente commentare la notizia: taccuini de La Gazzetta dello Sport, infatti, ha rivelato che potrebbe realmente nascere una sinergia tra le due squadra.

“Se c’è possibilità di sinergia fra due squadre, queste sono sicuramente Monza e Milan, e per cominciare torneremo a coinvolgere i rossoneri nel Trofeo Berlusconi. Sta alla nostra fantasia trovare le modalità per farlo“.

Paolo Berlusconi, inoltre, ha rivelato anche qual è il modello di riferimento del club: “Il nostro riferimento è l’Atalanta“.

Gabriella Ricci