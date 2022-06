UFFICIALE – Definite due nuove amichevoli a luglio per il Milan: date e avversarie

Tramite un tweet, il Milan ha comunicato i prossimi impegni che vedranno coinvolti i rossoneri durante il mese di luglio.

Sarà una tournee tutta in trasferta per il Milan: la squadra di Pioli affronterà il 23 luglio la ZTE FC, una squadra ungherese che milita nella massima serie nazionale, con scarsi risultati. Fischio d’inizio per le ore 18 alla ZTE Arena.

Il 31 luglio invece affronterà una squadra di un livello decisamente più all’altezza: i rossoneri faranno tappa al Velodrome, contro il Marsiglia, che ha concluso la stagione in Ligue One dietro solo al PSG. Anche in questo caso, fischio d’inizio stabilito per le ore 18.

Saranno dunque questi due i principali impegni del Milan per il mese di luglio. L’impegno contro il Marsiglia sarà sicuramente un tassello fondamentale per verificare la forma fisica e le condizioni di tutti i giocatori della rosa, considerando che il campionato partirà prima degli altri anni (14 agosto).

La speranza è che Pioli per queste due partite possa avere a disposizione già una rosa quasi definitiva, con la possibilità di poter contare anche sui nuovi acquisti.