Ufficializzato il futuro di Maldini: è arrivato l’annuncio!

È stata una stagione che il Milan farà sicuramente fatica a dimenticare quella che si è conclusa poco più di un mese fa con la vittoria dello scudetto.

In casa rossonera, a poche ore dall’avvio del calciomercato, c’è la chiara volontà di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, così da renderla ancora più competitiva in Italia e in Europa, dove giocherà la Champions League.

La crescita di un club, però, passa anche dalla capacità di confermarne i capisaldi, e non è quindi un caso che, da tempo, tra gli obiettivi della società ci sia quello di rinnovare i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara, che ha l’accordo in scadenza proprio oggi.

Massara Maldini Milan

LE ULTIME

La notizia era nell’aria da ore, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente Paolo Scaroni che ha dichiarato di essere molto confidente a riguardo, e adesso è arrivata anche l’ufficialità sulla firma di Maldini, che ha rinnovato con il Milan.

Gabriella Ricci